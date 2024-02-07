Сотрудники полиции активно принимают участие в голосовании на внеочередных президентских выборах в Азербайджане - ФОТО
Сегодня, в день выборов, сотрудники полиции демонстрируют свою гражданскую позицию, активно принимая участие в голосовании.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники полиции проголосовали на избирательном участке номер 29 Низаминского первого избирательного округа номер 24.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
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