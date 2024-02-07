Ветераны второй Карабахской войны вышли на улицы Баку в поддержку Ильхама Алиева, передает Day.Az.

Отметим, что результаты exit poll указывают на то, что на выборах президента Азербайджана 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

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