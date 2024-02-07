Обнародована активность на президентских выборах избирателей на освобожденных территориях Азербайджана

Обнародована активность избирателей на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана Фарид Оруджев.

По его словам, в Агдамском городском избирательном округе № 118 она составила 78,64 процента, в Агдамском сельском избирательном округе № 119 - 48,25 процента, в Джабраил-Губадлинском избирательном округе №120 - 76,55 процента, в Лачинском избирательном округе № 121 - 79,7 процента, в Ханкендинском избирательном округе № 122 - 83,28 процента, в Кяльбаджарском избирательном округе № 123 - 80,57 процента, в Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе №124 - 79,58 процента, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125 - 78,86 процента.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.

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