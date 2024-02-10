Из Казахстана экстрадирован находившийся в розыске гражданин Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Отмечено, что ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина страны Гасанова Алъяра Ахмед оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года.

В связи с тем, что выявлены основательные подозрения в совершении Гасановым кражи с причинением значительного ущерба, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

10 февраля Гасанов был доставлен в Азербайджан из Казахстана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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