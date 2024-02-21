Когда начнется продажа билетов на мартовские автобусные рейсы в Карабах ?

Билеты на регулярные автобусные рейсы на март, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 23 февраля в 11:00.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

"Пассажиры могут онлайн приобрести билеты посредством портала www.yolumuzqarabaga.az. Граждане должны ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность, чтобы купить билет. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности", - говорится в сообщении.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнен 691 рейс, 28 227 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!