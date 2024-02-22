Дети шехидов посетили Центр подготовки пилотов

Для детей и членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны была проведена экскурсия в Центре подготовки пилотов, действующем при Национальной Академии Авиации, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

В рамках мероприятия, в котором приняли участие 20 детей шехидов, гости ознакомились с процессом подготовки пилотов AZAL к полетам.

Экскурсия была проведена Национальным авиаперевозчиком Азербайджана AZAL совместно с Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения. Целью встречи было эффективно организовать досуг детей и членов семей шехидов и интегрировать их в общество.

В ходе экскурсии детям и членам семей наших героев, погибших во Второй Карабахской войне, была предоставлена подробная информация о возможностях Центра подготовки пилотов. Участники ознакомились с процессом работы пилотажных тренажеров, наблюдали за тренировкой пилотов AZAL на них и сами испробовали, как проходят полеты на самолете.

Центр подготовки пилотов функционирует с 2010 года. В его состав входят отделения теоретического и практического обучения. В Центре действуют тренажеры для таких воздушных судов, как Airbus A319/320, Boeing 757/767, ATR-42/72, Embraer 190, Cessna 172S, а также вертолетов Ми-8АМТ.

Предлагаем читателям ознакомиться с видеороликом о мероприятии:

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