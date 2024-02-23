Подача воды в одном из столичных районов будет ограничена

Сегодня в части Ясамальского района Баку в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе будет временно ограничена подача воды.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Ведомство приносит абонентам извинения за временные неудобства.

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