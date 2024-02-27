"Янардаг" внесен в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения

В Азербайджане внесены изменения в "Список недвижимых памятников истории и культуры местного значения".

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в раздел "Архитектурные памятники" "Списка недвижимых памятников истории и культуры местного значения" добавлены Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" и святилище Алидашы в селе Мухаммедли, относящееся к XVII-XVIII векам.

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