https://news.day.az/society/1648348.html Назначен начальник дорожной полиции Ханкенди
Назначен начальник дорожной полиции Ханкенди
В город Ханкенди назначен начальник Государственной дорожной полиции.
Как сообщает в субботу Day.Az, в связи с этим министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, начальник отделения Государственной дорожной полиции Гёйгёльского РОП майор полиции Азер Алекперов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения Государственной дорожной полиции города Ханкенди.
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