При подготовке законодательных проектов должна учитываться правовая политика государства

При разработке будущих законодательных проектов должна учитываться правовая политика государства, направления развития законодательства.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Г.Керимов отметил, что защита прав граждан имеет важное значение, а цифровизация охватывает все области.

"Цифровизация также должна учитываться при развитии и применении уголовного процесса. Наряду с оцифровкой существующих методов уголовного преследования должны использоваться новые методы, современные информационные технологии.

Генеральная прокуратура играет особую роль в направлении применения в стране досудебного законодательства. Основная работа по борьбе с цифровой преступностью лежит на Генеральной прокуратуре", - добавил Г.Керимов.

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