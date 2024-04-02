Сотрудник ANAMA пострадал, подорвавшись на мине в Агдаме

2 апреля в Агдамскую прокуратуру поступила информация о разрыве мины в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы района и наличии пострадавшего.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Агдамского района, пострадавшим является сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Алиев Хайям Гамбар оглу, 1987 года рождения, проводивший работы по разминированию территории.

Также в результате взрыва причинен ущерб используемой технике.

Было отмечено, что настоящее время состояние Хайяма Алиева удовлетворительное.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, проведены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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