Сотрудник ANAMA пострадал, подорвавшись на мине в Агдаме
2 апреля в Агдамскую прокуратуру поступила информация о разрыве мины в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы района и наличии пострадавшего.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Агдамского района, пострадавшим является сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Алиев Хайям Гамбар оглу, 1987 года рождения, проводивший работы по разминированию территории.
Также в результате взрыва причинен ущерб используемой технике.
Было отмечено, что настоящее время состояние Хайяма Алиева удовлетворительное.
Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, проведены другие необходимые процессуальные действия.
По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
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