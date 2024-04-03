https://news.day.az/society/1649152.html В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В освобожденном от оккупации городе Ханкенди обнаружены боеприпасы.
Об этом в среду сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.
"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 2 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 14 автоматов, один пулемет, одна винтовка, 47 магазинов для патронов, 900 патронов различного калибра и другие боеприпасы", - говорится в сообщении ведомства.
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