Тяжелое ДТП в центре Баку

На пересечении улиц 28 Мая и Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, по словам сотрудника дорожно-патрульной службы, автомобиль Toyota, за рулем которого была женщина, при проезде на красный сигнал светофора врезался на перекрестке в автомобиль марки Chevrolet. Затем Toyota врезалась в магазин и остановилась.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Toyota получили тяжелые травмы и оказались зажаты в салоне.

На место происшествия прибыли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС и вытащили пострадавших из автомобиля.

Также были привлечены сотрудники Насиминского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы.

В связи с инцидентом назначена автотехническая экспертиза.

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