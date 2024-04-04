Названо количество жертв мин в Азербайджане

В целом, число жертв мин в Азербайджане составляет 3 429 человек.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на брифинге по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Он отметил, что из названного числа 595 человек погибли, пострадало 357 детей и 38 женщин.

"С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами взрыва мин стали 350 человек (65 - погибли, 285 - получили ранения)", - подчеркнул он.

Отметим, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в целях привлечения внимания к опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов объявила 4 апреля "Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!