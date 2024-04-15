Старые автобусы уйдут в прошлое?

В ближайшее время в Баку старые автомобили нельзя будет использовать в качестве такси. А что насчет автобусов? Небольшая вместимость, потрепанные сиденья, отсутствие кондиционера... Речь идет о старых автобусах, которые курсируют в пригороде Баку, и срок службы большинства из которых подходит к концу. Водители этих автобусов и сами затрудняются ответить на вопрос: как долго они находятся за рулем этих транспортных средств.

В свою очередь жители столицы были бы рады, если бы старые транспортные средства заменили на новые. Некоторые граждане и вовсе отказываются пользоваться старыми автобусами.

Как передает Day.Az, об этом эксперт по транспортным вопросам Ясин Мустафаев сообщил Xəzər Xəbər, что ситуация в регионах с маршрутными автобусами в целом неудовлетворительная. По его словам, новые правила, действующие в отношении такси, должны быть применены и к автобусам.

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