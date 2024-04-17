Азербайджанский язык будут изучать в Китае

В рамках платформы онлайн-обучения иностранным языкам Китайского альянса по обучению иностранным языкам, созданного по инициативе одного из престижных высших учебных заведений Китая - Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ), реализуется проект по изучению иностранных языков в виртуальной форме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, целью проекта является создание благоприятных возможностей для китайцев, желающих изучать иностранные языки и культуры, с использованием современных технологий. Таким образом, китайцы, независимо от того, где они находятся, могут получить доступ к онлайн-платформе обучения иностранным языкам ПУИЯ и виртуальным урокам, чтобы изучать различные языки. На начальном этапе на платформу будут загружены виртуальные уроки по 20 иностранным языкам, в том числе азербайджанскому. В настоящее время в ПУИЯ продолжаются съемки онлайн-уроков азербайджанского языка.

Проект, реализуемый ПУИЯ, одним из ведущих высших учебных заведений в области преподавания иностранных языков в мире, не только является первым в Китае, но и примечателен своей массовостью. Свыше 4 миллионов студентов более чем из 1000 университетов страны уже пользуются возможностями платформы.

Директор издательства преподавания и изучения иностранных языков университета Цу Сяобай сказал, что платформой онлайн-обучения иностранным языкам могут бесплатно воспользоваться все, кто желает изучать иностранные языки, а также ознакомиться с культурой зарубежных стран. В настоящее время на платформе доступны 500 уроков по 14 языкам. Азербайджанский язык станет 15-м языком.

Заведующий кафедрой азербайджанского языка Пекинского университета иностранных языков доктор философии по филологии Агшин Алиев, ведущий уроки азербайджанского языка онлайн, отметил, что наряду с грамматическими правилами на уроках преподаются новые слова, словосочетания, которые чаще используются в языке, вводятся короткие диалоги, тексты. В конце каждого урока даются знания об азербайджанской культуре, в том числе о литературе, музыке, искусстве ковроткачества.

Отметим, что в Пекинском университете иностранных языков, где готовятся кадры для государственных учреждений Китая, в частности для Министерства иностранных дел, и где преподается 101 иностранный язык, в 2016 году была создана кафедра азербайджанского языка. Хотя на начальном этапе азербайджанский язык преподавался как третий язык, согласно решению Министерства образования Китая, в 2018 году на основе общереспубликанского экзамена был проведен прием на специальность азербайджанский язык, и 9 студентов стали первыми в Китае, изучавшими в течение четырех лет азербайджанский язык.

Студенты, получившие образование по специальности "азербайджанский язык" и обучавшиеся в ПУИЯ в 2018-2022 годах, принимали непосредственное участие в различных проектах и мероприятиях, проводимых кафедрой азербайджанского языка, посвященных Азербайджану, в том числе в организации выставки "Азербайджанский язык и литература", проведенной в университете при поддержке Фонда Гейдара Алиева в "Год Насими". Кроме того, в "Год Низами Гянджеви" в журнале "Nizami irsi", изданном по случаю 880-летия гениального азербайджанского поэта и мыслителя, увидели свет 11 исследовательских статей и переводческих работ студентов. Большинство этих студентов, окончивших бакалавриат в 2022 году, в настоящее время получают степень магистра в престижных университетах Азербайджана и Китая.

В прошлом году 13 юношей и девушек, успешно сдавших вступительные экзамены в общереспубликанские вузы Китая, были приняты в ПУИЯ на специальность "азербайджанский язык". В период учебы в бакалавриате студентам будут преподавать не только азербайджанский язык, но и предметы, охватывающие национальную литературу, историю, культуру, современное развитие страны, будут проводиться научные мероприятия, связанные с Азербайджаном. В соответствии с учебной программой предусмотрено обучение в течение года студентов в партнерских университетах в Азербайджане.

В период обучения помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, президент Национальной Академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли, директор Центра мониторинга при Комиссии государственного языка Азербайджана профессор Севиндж Алиева и другие посетили кафедру азербайджанского языка, прочитали студентам лекции.

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