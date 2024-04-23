Обнародована фактическая погода

По состоянию на 9:00 23 апреля в большинстве районов Азербайджана наблюдались осадки.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Шахдаге выпал мокрый снег.

22 апреля северо-западный ветер усилился до 18 м/с в Балакяне, Нафталане, 16 м/с в Мингячевире, до 22 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19-24, в НАР 24-29, в низменных районах - 29, в горных районах - 20 градусов.

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