Cильный пожар в цветочном магазине в Баку

На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.

Как сообщает Day.Az, на месте происшествия работают подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара.

Сообщается, что пожар произошел в цветочном магазине "Ag çiçəyim".