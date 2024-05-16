https://news.day.az/society/1660446.html Cильный пожар в цветочном магазине в Баку - ВИДЕО
Cильный пожар в цветочном магазине в Баку - ВИДЕО
На проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку возник сильный пожар в цветочном магазине.
Как сообщает Day.Az, на месте происшествия работают подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара.
Сообщается, что пожар произошел в цветочном магазине "Ag çiçəyim".
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