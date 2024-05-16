https://news.day.az/society/1660487.html На дороге Зыхский круг - аэропорт снижена скорость движения
На дороге Зыхский круг - аэропорт снижена скорость движения
В связи с наблюдающейся в настоящее время в Баку дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах на дороге Зыхский круг - аэропорт снижено на 20 км/ч.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.
Было отмечено, что в то же время на всех информационных табло установлен знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.
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