В Карабахском университете объявлены еще две вакансии

В Карабахском университете объявлены вакансии на должности заведующего отделом по связям с общественностью и специалиста по связям с общественностью.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что кандидаты, отвечающие требованиям, могут отправлять заявки на адрес электронной почты [email protected].

"С подробной информацией кандидаты могут ознакомиться в разделе "объявления" на официальном сайте министерства, а также по ссылкам ниже. Отметим, что будут рассмотрены заявки только тех лиц, которые соответствуют требованиям вакансии и предоставили все необходимые документы", - говорится в сообщении ведомства.

Вакансия в Карабахском университете - заведующий отделом по связям с общественностью

Вакансия в Карабахском университете - специалист по связям с общественностью.

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