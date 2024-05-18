Повысятся ли проходные баллы при поступлении в вузы?

Проходные баллы в этом году будут формироваться на основе общих результатов экзаменов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в рамках этапа проверки способностей конкурса "Yüksəliş".

"Кроме того, число претендентов на специальность также влияет на проходной балл. На проходные баллы в этом году будет влиять повышение среднего балла по результатам учеников.

Также в этом году в Азербайджане будет осуществлен прием в два новых университета. В связи с этим, повышение баллов может быть на престижных специальностях, но об этом сложно говорить конкретно", - добавила она.

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