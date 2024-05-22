Azerbaijan Fish Farm выпустила в Каспий 50 000 мальков осетров по случаю Международного дня биоразнообразия

Начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биоразнообразия, основной целью которого является повышение осведомленности о проблеме вымирания множества видов растений и животных по всему миру, а также о способах их сохранения и восстановления. Это ежегодное мероприятие, учрежденное Генеральной Ассамблеей ООН, служит призывом к глобальному сотрудничеству в решении насущных экологических проблем.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, 22 мая 2024 года дочерняя компания LU-MUN Holding - Azerbaijan Fish Farm MMC организовала знаковое мероприятие в Куринском производственно-экспериментальном заводе по разведению осетровых в Нефтчалинском районе, приуроченное к Международному дню биоразнообразия.

В рамках прошедшего мероприятия в Каспийское море было выпущено 50 000 мальков осетровых, что является значимым вкладом компании в дело сохранения биоразнообразия эндемичных видов Каспия. Azerbaijan Fish Farm взяла на себя обязательства по восстановлению и сохранению популяций осетровых рыб, критически важных для поддержания экологического баланса Каспия.

В мероприятии приняло участие более 100 почетных гостей, включая представителей министерства сельского хозяйства Азербайджана, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также экспертов рыбоводческих предприятий и высокопоставленных чиновников. На мероприятии также присутствовали иностранные гости, сотрудники посольств, которые отметили важность подобных программ для корпоративной экологической ответственности.

Напомним, что в соответствии с глобальными обязательствами по борьбе с изменением климата, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год "Годом солидарности во имя зеленого мира", что подтверждает приверженность страны охране окружающей среды. Председатель правления LU-MUN Holding Руфат Табасаранский и генеральный директор Azerbaijan Fish Farm Мамед Назаралиев подчеркнули это во время своего выступления, акцентируя внимание на предстоящей конференции COP29 и приоритетности экологических вопросов.

Подобная инициатива компании является ярким примером активного подхода к сохранению биоразнообразия, создавая в регионе прецедент ответственного отношения к окружающей среде. Посвященное Международному дню биоразнообразия мероприятие, которое можно назвать историческим, ярко подчеркнуло как важность коллективных действий для восстановления запасов осетровых в Каспийском море, так и приверженность Azerbaijan Fish Farm охране окружающей среды и устойчивому развитию.

Главным партнером прошедшего мероприятия выступила компания Azerbaijan Poultry Company, производящая куриную продукцию под брендом Mərcan, также партнерами стали FAO, Azpol, Ukrayna Ticarət Evi .

Отметим, что Azerbaijan Fish Farm MMC занимается устойчивой аквакультурой и охраной окружающей среды. Специализируясь на разведении осетровых и производстве икры под брендом Baku Caviar, компания стремится сохранить экологическую целостность Каспийского моря и при этом соответствовать требованиям мирового рынка.

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