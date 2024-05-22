В Баку строится уникальный пешеходный мост

В рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры "Баку - Белый город" над проспектом 8 Ноября возводится надземный пешеходный мост, состоящий из металлических конструкций, в современном архитектурном стиле, соединяющий парк "Площадь фонтанов" проекта "Баку-Белый город" и Приморский национальный парк.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, длина однопролетного пешеходного моста составит 230 метров. Пешеходный мост состоит из металлической балки пролетного строения, а один пилон будет "подвешен" с опоры посредством вантов.

Проектированием моста, наряду с местными инженерами, занималась немецкая компания "Werner Sobek AG", а архитектурными решениями - нидерландская "UN Studio", известная в мире как ведущее архитектурное бюро.

Уникальный дизайн моста сочетает в себе безопасность пешеходов, красивое освещение, большое пространство для комфортного передвижения и манящую атмосферу, а ландшафтный дизайн превратит пешеходное движение в красивую прогулку.

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