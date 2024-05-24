В Уджаре прошли похороны считавшегося пропавшим без вести шехида I Карабахской войны Ильгара Рагимова

Останки Рагимова Ильгара Шаиг оглу, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны и похороненного как безымяный шехид на Аллее шехидов в Гяндже, были доставлены в село Мушкюрлю Уджарского района.

Как сообщает в пятницу Day.Az, останки шехида были переданы его семье, после чего прошла церемония прощания, в которой, помимо членов семьи шехида, приняли участие жители села, ветераны, а также сотрудники Исполнительной власти района, правоохранительных органов, представители общественности.

После совершения заупокойной молитвы останки шехида были захоронены на сельском кладбище.

Во время похорон был исполнен государственный гимн в сопровождении военного оркестра и произведен залповый огонь.

Отметим, что Рагимов Ильгар Шаиг оглу пропал без вести в 1994 году во время боев в Муровдагском направлении.

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