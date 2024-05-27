Количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных территориях

На прошлой неделе на освобожденных территориях было обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

Так, в Ханкенди было обнаружено 40 автоматов, 8 пистолетов, 3 пулемета, 15 винтовок, 62 гранаты, 2 гранатомета, 1 снаряд, 2 взрывчатки, 30 запалов, 183 магазинов, 10151 патрон различных калибров, 32 штыка-ножа и другие боеприпасы,в Агдере, Губадлы, Тертере, а также на территории Агдамского, Джабраильского, Кяльбаджарского и Ходжалинского районов были обнаружены и изъяты в общей сложности 1 пулемет, 1 пистолет, 16 гранат, 1 гранатомет, 7 снарядов, 1 мина, 6 магазинов и 779 патронов различных калибров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!