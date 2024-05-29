Освобожден от занимаемой должности председатель правления Госагентства занятости

Председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана Мустафа Аббасбейли освобожден от занимаемой должности.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что М.Аббасбейли был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что М.Аббасбейли занимал должность председателя правления Государственного агентства занятости со 2 июля 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!