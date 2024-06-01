Скорость ветра усилилась

По состоянию на 1 июня в 22:00, в стране наблюдается нестабильная, ветреная и дождливая погода.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Гяндже, Дашкасане, Гедабеке, Шамкире, Нахчыване, Тертере, Гёйгеле, Шеки, Агдаме, Нафталане, Хыналыге, Губе, Грызе, Гусаре, Геранбое, Загатале, Габале, Шахдаге, Балакене, Мингячевире, Евлахе, Сарибаше (Гахский район), Гёйчае местами шли ливневые дожди с грозами.

Град диаметром 5 миллиметров выпал в Загатальском районе, в селах Маариф, Гарадаг, Аригдам Гедабейского района - 8-10 мм, в селе Дюзюрд - 6-8 мм.

В соответствие с заранее выпущенным оранжевым и желтым предупреждением максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 28 м/с, в Нафталане - 20 м/с, в Геранбое - 19 м/с, в Исмаиллы - 18 м/с, в Гёйгеле - 17 м/с.

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