В Шамахы продолжается Фестиваль воздушных шаров

8-9 июня в Шамахы проходит очередной Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival).

Как сообщает Day.Az, в рамках фестиваля, который проводится уже второй год, воздушные шары различных форм и дизайна поднялись в небо над селом Мейсари в Шамахы.

Основной целью Фестиваля воздушных шаров, организованного компанией EZONE при поддержке Исполнительной власти Шамахы, является содействие туристическому потенциалу страны, в том числе Шамахинского района, где проводится фестиваль.

В рамках фестиваля на территории комплекса виноградарства и виноделия "Ширван шараблары" в селе Мейсари представлена концертно-развлекательная программа, которая продлится допоздна. В развлекательной программе можно принять участие в мастер-классах для детей, посетить зоны питания, организованные при участии различных кафе и ресторанов.

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