https://news.day.az/society/1667047.html В этом году в Баку к инклюзивному образованию привлечено около 160 детей
В этом году в Баку к инклюзивному образованию привлечено около 160 детей
В 2023-2024 учебном году около 160 учащихся в 18 общеобразовательных учреждениях города Баку были привлечены к инклюзивному образованию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку.
Было отмечено, что инклюзивное образование позволяет детям с частично ограниченными возможностями здоровья и здоровым детям учиться в одном классе. Проект служит целям целям интеграции этих детей в общество.
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