В Азербайджане вводится новшество в связи с удостоверениями личности

В Азербайджане информация, указанная в удостоверении личности, будет представлена через информационную систему электронного правительства.

Как сообщает в среду Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно новой статье, которую предлагается добавить в закон, информация, указанная в удостоверении личности, может быть предоставлена (получена) через информационную систему электронного правительства.

Представление информации, указанной в удостоверении личности, через информационную систему электронного правительства приравнивается к предъявлению удостоверения личности.

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