https://news.day.az/society/1667723.html До поселка Бина и в аэропорт будет проложена железная дорога - готовится Единая транспортная стратегия
До поселка Бина и в аэропорт будет проложена железная дорога - готовится Единая транспортная стратегия
В настоящее время готовится Единая транспортная стратегия, согласно которой в будущем планируется восстановить ж/д линию в Говсан.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Управления пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджев.
По его словам, в то же время в указанной стратегии указывается строительство железной дороги до поселка Бина и в аэропорт. Эти работы будут выполняться поэтапно.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре