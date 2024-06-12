До поселка Бина и в аэропорт будет проложена железная дорога

В настоящее время готовится Единая транспортная стратегия, согласно которой в будущем планируется восстановить ж/д линию в Говсан.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник Управления пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Азер Фараджев.

По его словам, в то же время в указанной стратегии указывается строительство железной дороги до поселка Бина и в аэропорт. Эти работы будут выполняться поэтапно.

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