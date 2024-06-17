https://news.day.az/society/1668752.html В Лерике уничтожено более четырех тонн кустов дикорастущей конопли
В Лерике уничтожено более четырех тонн кустов дикорастущей конопли
На территории села Оранд Лерикского района уничтожено более четырех тонн кустов дикорастущей конопли.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Очаг дикорастущих наркосодержащих растений был обнаружен в результате проведенных сотрудниками отдела полиции Лерикского района комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.
Было сожжено и уничтожено 16 286 кустов общим весом более четырех тонн.
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