В Лерике уничтожено более четырех тонн кустов дикорастущей конопли

На территории села Оранд Лерикского района уничтожено более четырех тонн кустов дикорастущей конопли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Очаг дикорастущих наркосодержащих растений был обнаружен в результате проведенных сотрудниками отдела полиции Лерикского района комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.

Было сожжено и уничтожено 16 286 кустов общим весом более четырех тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!