Фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 10.00 10 июля.

Как передает Day.Az, по сообщению синоптиков, по состоянию на 10:00 10 июля осадков на территории страны не наблюдалось, но вечером и ночью в некоторых местах прошли кратковременные ливни.

Восточный ветер усилился до 17 м/с в Джульфе 9 июля в соответствии с желтым предупреждением.

Максимальная температура воздуха составит 35 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 36 градусов в Нахчыванской АР, 36-40 градусов в низменных районах, 29 градусов в горных районах.

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