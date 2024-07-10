https://news.day.az/society/1673892.html Фактическая погода в Азербайджане
Фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода на 10.00 10 июля.
Как передает Day.Az, по сообщению синоптиков, по состоянию на 10:00 10 июля осадков на территории страны не наблюдалось, но вечером и ночью в некоторых местах прошли кратковременные ливни.
Восточный ветер усилился до 17 м/с в Джульфе 9 июля в соответствии с желтым предупреждением.
Максимальная температура воздуха составит 35 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 36 градусов в Нахчыванской АР, 36-40 градусов в низменных районах, 29 градусов в горных районах.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре