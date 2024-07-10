Задержаны 4 четыре человека, переправивших в Азербайджан 36 кг наркотиков

В ходе очередных мероприятий, проведенных на территории столицы сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, задержаны еще 4 человека, организовавших незаконный оборот наркотиков.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

Было отмечено, что в ходе мероприятий задержаны ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, Фуад Азизов, Эмин Мустафаев, Фуад Юсубов и Самир Аббасов.

В домах и автомобилях задержанных были обнаружены 36 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами, героин, метамфетамин, электронные весы, используемые при сбыте наркотиков, и банковские карты.

В ходе расследования установлено, что Ф.Азизов, Э.Мустафаев, Ф.Юсубов и С.Аббасов, вступив в сговор с гражданами Ирана, личности которых расследуются следствием, организовали контрабанду наркотиков в страну. Они должны были размещать наркотики по отдельным адресам в городе Баку с целью получения материальной выгоды. Задержанные в ходе последних операций были основными курьерами, организовавшими распространение наркотиков на территории столицы.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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