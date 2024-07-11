https://news.day.az/society/1674259.html Хорошая новость для пассажиров - Будут привезены новые автобусы
Хорошая новость для пассажиров - Будут привезены новые автобусы
До COP29 в Баку доставят 160 новых электрических автобусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев.
Он отметил, что в начале этого года в столице были сданы в эксплуатацию 200 новых автобусов, а в ближайшее время будут сданы в пользование пассажиров еще 200 автобусов.
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