Хорошая новость для пассажиров

До COP29 в Баку доставят 160 новых электрических автобусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев.

Он отметил, что в начале этого года в столице были сданы в эксплуатацию 200 новых автобусов, а в ближайшее время будут сданы в пользование пассажиров еще 200 автобусов.

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