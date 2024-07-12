Останки шехида I Карабахской войны захоронены в Физули

Останки шехида I Карабахской войны Алиева Мугана Герай оглу захоронены в Физули.

Как сообщает в пятницу корреспондент Trend, останки шехида были обнаружены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района и спустя 32 года перезахоронены в городе Физули, передает Day.Az.

Алиев Муган Герай оглу участвовал в I Карабахской войне, погиб в боях за села Чимен и Джуварлы Физулинского района.

Останки шехида были доставлены в мечеть села Икинджи Махмудлу, где состоялась церемония прощания. В церемонии приняли участие члены семьи шехида, руководство района, ветераны войны и представители общественности.

Затем останки шехида были захоронены на кладбище в освобожденном от оккупации городе Физули.

Отметим, что Алиев Муган Герай оглу родился в 1958 году в селе Чимен Физулинского района. Пропал без вести 12 апреля 1992 года во время боев за села Чимен и Джуварлы Физулинского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!