Останки шехида I Карабахской войны захоронены в Физули - ФОТО
Останки шехида I Карабахской войны Алиева Мугана Герай оглу захоронены в Физули.
Как сообщает в пятницу корреспондент Trend, останки шехида были обнаружены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района и спустя 32 года перезахоронены в городе Физули, передает Day.Az.
Алиев Муган Герай оглу участвовал в I Карабахской войне, погиб в боях за села Чимен и Джуварлы Физулинского района.
Останки шехида были доставлены в мечеть села Икинджи Махмудлу, где состоялась церемония прощания. В церемонии приняли участие члены семьи шехида, руководство района, ветераны войны и представители общественности.
Затем останки шехида были захоронены на кладбище в освобожденном от оккупации городе Физули.
Отметим, что Алиев Муган Герай оглу родился в 1958 году в селе Чимен Физулинского района. Пропал без вести 12 апреля 1992 года во время боев за села Чимен и Джуварлы Физулинского района.
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