Три министерства обратились к населению

В летний период, особенно в дни сбора урожая зерна, в жаркую погоду повышается вероятность возникновения пожаров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном обращении к населению министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства.

Сообщается, что, несмотря на масштабную просветительскую работу, проводимую соответствующими органами, расследование причин возникновения пожаров в лесных и сельскохозяйственных угодьях показывает, что основной причиной является несоблюдение людьми правил пожарной безопасности, в том числе сжигание полей некоторыми фермерами после уборки урожая, неосторожное обращение с огнем людей, отдыхающих на природе.

"Обращаясь к населению, в том числе к фермерам, предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, и гражданам, отдыхающим на природе, мы призываем строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не разводите кострны на зерновых полях и в лесах, не бросайте непотушенные окурки или спички, а также стеклянную посуду и осколки", - говорится в обращении.

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