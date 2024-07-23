Взрыв в частном доме в Набрани,

В частном доме в Набрани (Хачмазский район) произошел взрыв.

Как передает Day.Az, жители Товузского района - 33-летний Эльшан Музаффарзаде, 32-летняя Новрасте Намазова и 2-летний Мард Мирзазаде.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

Факт расследуется.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!