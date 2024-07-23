https://news.day.az/society/1676766.html Взрыв в частном доме в Набрани, есть пострадавшие
Взрыв в частном доме в Набрани, есть пострадавшие
В частном доме в Набрани (Хачмазский район) произошел взрыв.
Как передает Day.Az, жители Товузского района - 33-летний Эльшан Музаффарзаде, 32-летняя Новрасте Намазова и 2-летний Мард Мирзазаде.
По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.
Факт расследуется.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре