В Шуше начала работу скважинная станция наблюдения за землетрясениями

В городе Шуша дружественного и братского Азербайджана начала работу первая за рубежом скважинная станция наблюдения за землетрясениями.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при министерстве внутренних дел Турции.

Было отмечено, что с помощью станции наблюдения, разработанной в сотрудничестве AFAD и НАНА (Национальная академия наук Азербайджана), можно отслеживать землетрясения в любой точке мира.

"Для наблюдательного пункта была пробурена скважина глубиной 100 метров, защищенная стальными трубами. В скважине размещены 2 высокочувствительных датчика землетрясений. Датчики могут регистрировать как скорость Земли, так и вибрацию поверхности Земли. Датчики даже могут регистрировать микровибрации высокой четкости без поверхностного шума", - говорится в сообщении AFAD.

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