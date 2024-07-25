Людям, действительно, нравится приезжать в Карабах.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам возглавляющий делегацию из туристического клуба Most Traveled People (MTP) Чарльз Вили.

"Мы проводим туры по Карабаху уже три года. И уже в четвертый раз мы привозим Most Traveled People в Карабах. Мы видели реконструкцию в Физули, Шуше, Агдаме, Лачине и Зангезуре, и эти работы очень впечатляют. Мы каждый раз наблюдаем что-то новое. Я думаю, что тут хорошее будущее для туризма", - подчеркнул он.

Чарльз Вили добавил, что три года назад в Шуше была только городская ратуша и руины, а теперь здесь строится настоящий город. Он упомянул, что также началось строительство в Фузили, и что теперь существуют аэропорты в Зангилане, Физули и Лачине.

Отметим, что делегация из 35 человек туристического клуба Most Traveled People (MTP) - одного из четырех крупнейших клубов путешественников в мире в рамках своего визита в Карабах и Восточный Зангезур прибыла в город Шуша.

В ходе визита международные путешественники ознакомятся с городом Шуша, историческими местами и загадочной природой этого места, а также с восстановительно-строительными работами, проведенными Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Напомним, что делегацию возглавляет Чарльз Вили (Charles Veley), чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира, к поездке приоединились международные путешественники из 13 стран (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Португалия, Филиппины, Польша, Венгрия и другие).

Ранее члены клуба MTP (Most Traveled People) 3 раза посещали Карабах и Восточный Зангезур, это 4-й по счету визит его членов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. За 4 года, прошедшие после Отечественной войны, около 400 международных путешественников большими группами из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз. Сегодняшняя поездка - одиннадцатая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!