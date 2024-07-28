https://news.day.az/society/1678013.html В Газахе автомобиль сбил насмерть мужчину
В Газахе автомобиль сбил насмерть мужчину
В Газахском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает региональное бюро АПА, на территории села Алпот автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Асифа Гасанова (1959 г.р.). От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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