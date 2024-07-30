https://news.day.az/society/1678323.html Пожар в торговом центре в Сумгайыте
Пожар в торговом центре в Сумгайыте
В городе Сумгайыт произошел пожар в торговом центре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в торговом центре "Сафарли", расположенном в 32-м микрорайоне.
На место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар потушен. В результате пожара сгорело около 80 кв.м. площади.
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