Пожар в торговом центре в Сумгайыте

В городе Сумгайыт произошел пожар в торговом центре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в торговом центре "Сафарли", расположенном в 32-м микрорайоне.

На место происшествия были привлечены силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар потушен. В результате пожара сгорело около 80 кв.м. площади.

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