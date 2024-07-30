В Баку судят Эльшана Наджафова, обвиняемого в подготовке теракта

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой рассматривается уголовное дело по обвинению Наджафова Эльшана Юнис оглу в подготовке террористического акта.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, по материалам дела стало известно, что 38-летний Эльшан Наджафов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в сентябре 2023 года.

В обвинении, выдвинутом против Эльшана Наджафова, отмечается, что он, вступив в сговор с гражданином Азербайджанской Республики, проживающим на территории другой страны, вел подготовку для совершения теракта на общественном мероприятии против иностранных государственных чиновников и государственных и общественных деятелей Азербайджана. К материалам дела были приложены аудиозаписи, в которых он выражал свою решимость по этому поводу и отправлял их человеку, с которым был в сговоре. Последний заявил, что Эльшан Наджафов будет считаться "шехидом", если он будет убит при осуществлении плана.

Поскольку Эльшан Наджафов был мгновенно разоблачен и задержан сотрудниками СГБ, он не смог совершить террористических действий.

Ему предъявлено обвинение по статьям 28 и 277 (подготовка покушения на жизнь государственного или общественного деятеля), а также другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

На судебном заседании 29 июля были оглашены показания очередного свидетеля - Ибрагима Алирзаева.

Согласно его показаниям, он познакомился с обвиняемым в социальной сети, где он открыл аккаунт под другим именем. Свидетель также добавил к материалам дела Эльшана Наджафова информацию о его публикации против суверенитета Азербайджанского государства.

На том же заседании Эльшан Наджафов заявил, что не может давать показания и плохо себя чувствует.

Следующее заседание суда назначено на 23 сентября.

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