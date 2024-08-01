В Азербайджане произведены изменения в связи с выплатой пособия для госслужащих

Стало известно, в каком случае приостанавливается выплата лицу пожизненного пособия для государственных служащих.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Порядке назначения, начисления, приостановления социальных выплат, утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно документу, при поступлении в Реестр государственных служащих Азербайджанской Республики информации о повторном приеме на государственную службу лица, получающего пособие для государственного служащего, социальные выплаты автоматически приостанавливаются подсистемой "Социальные выплаты" Централизованной электронной информационной системы министерства труда и социальной защиты населения.

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