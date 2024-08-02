К сведению водителей!

3 августа, с 06:00, движение транспортных средств будет полностью ограничено на проспекте 8 Ноября (от Зыхского круга до улицы Садыгджана) в Хатаинском районе Баку в связи с ремонтными работами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения в указанный период", - говорится в информации.

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