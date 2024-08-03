https://news.day.az/society/1679455.html Задержаны участники крупной наркогруппировки - ВИДЕО
Задержаны участники крупной наркогруппировки - ВИДЕО
Главное управление по борьбе с наркотиками МВД за июль провела 34 операции в столицах и регионах против незаконного оборота наркотиков, сообщает Day.Az со ссылкой на в пресс-службу МВД.
В результате были разоблачены и задержаны 35 членов наркосети.
В то же время, Главное управление по борьбе с наркотиками МВД в прошлом месяце изъяло из оборота 120 килограммов наркотиков.
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