Задержаны участники крупной наркогруппировки

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД за июль провела 34 операции в столицах и регионах против незаконного оборота наркотиков, сообщает Day.Az со ссылкой на в пресс-службу МВД.

В результате были разоблачены и задержаны 35 членов наркосети.

В то же время, Главное управление по борьбе с наркотиками МВД в прошлом месяце изъяло из оборота 120 килограммов наркотиков.

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