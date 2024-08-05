https://news.day.az/society/1679819.html В Азербайджане будет 40 градусная жара! - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане будет 40 градусная жара! - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове 6 августа максимальная температура ожидается 35-38° тепла.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6-7 августа максимальная температура в Нахчыванской АР и низменных районах Азербайджана составит 35-38° тепла, местами 40° тепла, в горной местности ожидается 25-30° тепла.
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