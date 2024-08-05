В Азербайджане будет 40 градусная жара!

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 августа максимальная температура ожидается 35-38° тепла.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6-7 августа максимальная температура в Нахчыванской АР и низменных районах Азербайджана составит 35-38° тепла, местами 40° тепла, в горной местности ожидается 25-30° тепла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!