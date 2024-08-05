За организацию незаконных парковок в Баку задержаны более 100 человек

Несмотря на неоднократные предупреждения, в городе Баку были выявлены лица, организовавшие незаконную парковку, приняты меры и пресечена незаконная деятельность.

Об этом Day.Az сообщили в МВД Азербайджана.

В ходе мониторинга и профилактических мероприятий, проведенных в течение последних двух дней в 216 точках в различных районах столицы в отношении лиц, организующих незаконные парковочные места или требующих оплаты в связи с этой услугой, сотрудниками полиции было выявлено и задержано 159 лиц, совершивших незаконные действия такого рода.

В отношении них приняты меры в соответствии с законом.

Отметим, согласно новым правилам, за организацию парковочных мест, оказание услуг парковки или требование оплаты за такие услуги лицами, не имеющими соответствующих полномочий, применяются серьезные санкции. Физические лица штрафуются на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 500 манатов.

В особо серьезных случаях, когда штрафы считаются недостаточной мерой, нарушителям может грозить административный арест сроком до 15 дней.

Юридические лица, нарушившие указанный закон, штрафуются на сумму от от 1 500 до 2 000 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!