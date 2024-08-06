В центре Баку ограничат движение транспорта

8 августа с 06:00 движение автотранспортных средств на ул. 28 Мая (от ул. К.Сафаралиевой до ул. Р.Бейбутова) по полосам, на которых проводятся ремонтные работы, будет частично ограничено и перенаправлено (движение не перекрывается).

Как сообщает Day.Az, просьба к водителям соблюдать требования установленных временных знаков и правила дорожного движения.

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