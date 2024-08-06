Турецко-азербайджанский университет объявляет новый набор студентов

Турецко-азербайджанский университет объявляет набор студентов на новый учебный год.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, Турецко-азербайджанский университет объявляет набор студентов на 2024-2025 учебный год по компьютерной, промышленной и пищевой инженерии.

"Абитуриенты смогут выбрать их, приняв участие в процедуре выбора специальностей с 9 по 19 августа. Преподавание будет вестись на английском языке и в соответствии с образовательными программами, осуществляемыми в Стамбульском техническом университете, Ближневосточном техническом университете и Университете Хаджеттепе.

К учебному процессу в Турецко-азербайджанском университете в качестве партнера привлечен Азербайджанский технический университет", - говорится в сообщении ведомства.

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